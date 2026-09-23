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Земетресение е регистрирано в района на Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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земетресение магнитуд разтърси южна япония
Снимка: илюстративна
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Земетресение с магнитуд 3,2 разлюля района на Южното Черноморие снощи.

Трусът е регистриран в 20:54 часа в района на Несебър.

По данни на сеизмолозите епицентърът е на около 25 километра от Созопол и на 40 километра от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд, земетресението е било усетено и на места в областния град.

Малко след труса жители на Бургас споделиха в социалните мрежи, че са почувствали кратко разлюляване най-вече от хора, живеещи на по-високите етажи на жилищни сгради, където движението е било по-осезаемо. Някои описват усещането като кратка вибрация и леко разклащане на мебели и предмети.
Към момента няма данни за пострадали хора, както и за нанесени материални щети.

#несебър #земетресение

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