Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота

Министерството на външните работи ще даде подробности около организаицята и подготовката за президентските избори зад граница.

За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.

С промените в Изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС, като остават законовите условия за откриването им.