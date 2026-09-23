Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота
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Ще бъдат разкрити секции в 55 държави, заявления се подават до 29 септември
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Министерството на външните работи ще даде подробности около организаицята и подготовката за президентските избори зад граница.
За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.
С промените в Изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС, като остават законовите условия за откриването им.