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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота

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Ще бъдат разкрити секции в 55 държави, заявления се подават до 29 септември

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Министерството на външните работи ще даде подробности около организаицята и подготовката за президентските избори зад граница.

За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.

С промените в Изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС, като остават законовите условия за откриването им.

#изборите в чужбина #президентски избори 2026 # МВнР

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