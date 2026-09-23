В НС: Първо гласуване на законопроекта на потребителския кредит

Депутатите се събират на първо редовно заседание на парламента за тази седмица. В програмата на НС е заложено първо гласуване на Законопроектът за потребителския кредит.



С текстовете е предвидено въвеждане на таван за оскъпяване при бързите кредити. Така при заеми до 1886 евро оскъпяването за година се предвижда да бъде двойно. Депутатите ще гласуват на първо четене и промените в Кодекса за застраховането.

Ще разгледат и проект за решение за отмяна временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти в държави от ЕС.

Мярката беше въведена на 31 октомври миналата година с решени на НС.