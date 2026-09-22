Последни регистрации в ЦИК: Костадинов - Волгин и Христанов - Черкезова внесоха документи в ЦИК

В последния възможен, но ден, натоварен със символика, „Възраждане“ обявиха пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново, че лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин се впускат в надпреварата за президент и вицепрезидент.

Бившият земеделски министър Иван Христанов също днес се регистрира в ЦИК.

Със заявката за власт на хората, а не над хората Костадин Костадинов тръгва към вота на 25 октомври. Изборът на кандидатпрезидентската двойка идва след едномесечно допитване сред повече от 16 700 души – не само членове и симпатизанти на „Възраждане“.

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: „Основното нещо, което тези хора, участвали в нашата анкета, искаха, е българските политици да обичат България. Искат България сама да определя своята съдба. На второ място, това, което искат българските граждани, е благоденствие – да имат спокоен, нормален и сигурен живот за тях и за своите деца. И край на разделението, което разяжда снагата на българската нация. Искат държавата ни да е силна, искат да имаме възможността сами да се отбраняваме.“

Рамо до рамо с Костадинов застава евродепутатът Петър Волгин. Той изтъкна, че „Възраждане“ е единствената парламентарна партия със свои кандидати.

Снимка: БТА

Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“: „Всички останали се крият зад инициативни комитети. Това, което ние ще правим оттук насетне в тази предизборна кампания, е да покажем, че България наистина може да бъде независима държава. Може да бъде държава, която сама да определя бъдещето си.“

С 3868 подписа бившият земеделски министър в кабинета „Гюров“ Иван Христанов също се кандидатира за президент.

Иван Христанов, кандидат за президент: „В този ден на Независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция: тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи.“

Снимка: БТА

Стоянка Черкезова, кандидат за вицепрезидент: „Господин Христанов е показал дотук с действията си, че работи в правилната посока.“

Жребият за поредните номера в бюлетината ще бъде изтеглен утре.