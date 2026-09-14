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Музиканти, общественици и преподаватели в Инициативния комитет за Христанов и Черкезова

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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музиканти общественици преподаватели инициативния комитет христанов черкезова
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Музиканти, общественици и преподаватели са част от учредителите на Инициативния комитет за издигане на бившия земеделски министър от служебния кабинет "Гюров" Иван Христанов и учения от Българската академия на науките доц. д-р Стоянка Черкезова за президент и вицепрезидент. Представянето на кандидата на вицепрезидент и част от Инициативния комитет бе в Клуба на фоторепортерите в София.

Председател на Инициативния комитет е рок музикантът Дениз Ризов, посочи Христанов. Сред членовете на Комитета са проф. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Йосиф Йосифов, музикантът Васил Гюров, преподавателят в Медицинската академия Иван Райчев, "опълчилата се на най-големите мафиоти в Северозападна България" Румяна Борисова, преподавателят по английски на маргинализирани групи Фатме Мустафова и други, допълни той.

"Голямата заплаха пред България е демографската, каза Христанов. В България възрастният умира много по-рано, отколкото хората в други европейски държави. Когато наблюдаваме тази заплаха, трябва да отговорим и то по начин, който я издига на възможно най-високо институционално ниво", допълни той.

"Изборът на вицепрезидент не е просто приятелски избор, посочи Христанов. Гледаме инициативни комитети, които издигат приятели, деца, генерали, пропагандисти, откровени манипулатори, че дори сенки от миналото. Ние възприемаме нещата различно. За нас изборът е програма, заяви кандидатът за президент. Изборът на кандидат за вицепрезидент е решение за целия български народ", добави той.

Доц. д-р Стоянка Черкезова е демограф и учен от Българската академия на науките. „Тя е човек, който търси истината. Тя е човекът, който обикаля гетата, за да разбере какви са проблемите на маргинализираните общности. Тя е човек, който обикаля, за да разбере колко са бездомниците в България. Тя е човекът, който пише политиките за младите майки, с които помага да преодоляват трудностите си. Тя е човек, който работи за възрастните хора. Тя е човекът, който ще подаде ръка на всички общности в България“, заяви Христанов.

"Помилването и демографията трябва да бъдат приоритет, подчерта кандидатът за президент. Помилването, като акт на върховно състрадание и милосърдие, се оказа използвано", отбеляза Христанов.

Основният ми фокус е върху демографските процеси, посочи д-р Черкезова. В България всяка година се раждат около 50 000 бебета, а умират двойно повече хора. Ние живеем с осем години по-кратко от населението в някои от европейските страни. Населението ни се топи. Всяка година губим хора, с населението на един град в страната. Населението ни също така остарява, допълни тя.

Снимки: БТА

Д-р Черкезова обясни, че политиките в България разполагат с време до 2030 - 2035 година да се справят със сериозните демографски проблеми.

"В този период очаквам, че ще имаме много силен натиск върху икономиката, социалните и осигурителните системи и това не е за подценяване. Основната причина за този натиск ще бъде това, което се случва с нашето население. България не може да съществува без хора, затова демографското състояние на страната е най-големият ни приоритет. Позволявам си да изляза от зоната си на комфорт на учен, за да се осмеля да направя стъпки в полза на обществото", заяви д-р Черкезова.

#Иван Христанов #Инициативен комитет #кандидат за президент

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