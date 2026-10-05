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Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни избори

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Решението идва след седмица на масови протести срещу жилищната криза в Испания

испанският премиер педро санчес обяви предсрочни избори испания
Снимка: БТА
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Испанският премиер Педро Санчес обяви, че насрочва предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. До решението се стигна след продължаващите вече повече от седмица протести срещу жилищната криза в цялата страна.

В опит да овладее кризата, правителството на малцинството на Санчес внесе два законопроекта за жилищното настаняване, но в петък парламентът в Мадрид ги отхвърли. Редовните парламентарни избори в Испания трябваше да се проведат през 2027 година, а Педро Санчес многократно казваше, че планира да изпълни целия си 4-годишен мандат.

Според испанския вестник "Ел Паис" през уикенда испанският премиер е направил оценка на степента на гражданското недоволство срещу неговия кабинет и е взел решението за предсрочния вот.

#жилищна криза #Испания #предсрочни парламентарни избори #Педро Санчес

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