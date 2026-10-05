Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни избори

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че насрочва предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. До решението се стигна след продължаващите вече повече от седмица протести срещу жилищната криза в цялата страна.

В опит да овладее кризата, правителството на малцинството на Санчес внесе два законопроекта за жилищното настаняване, но в петък парламентът в Мадрид ги отхвърли. Редовните парламентарни избори в Испания трябваше да се проведат през 2027 година, а Педро Санчес многократно казваше, че планира да изпълни целия си 4-годишен мандат.

Според испанския вестник "Ел Паис" през уикенда испанският премиер е направил оценка на степента на гражданското недоволство срещу неговия кабинет и е взел решението за предсрочния вот.