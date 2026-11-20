Млади хора заляха улиците на редица Европейски столици. От Италия, през Испания, Великобритания, Германия и Франция - децата от поколението Z се мобилизираха днес, за да изкажат недоволството си срещу високите цени на живота и увеличаването на разходите за отбрана. На места се стигна до напрежение.

ИТАЛИЯ

Рим, Милано и десетки други италиански градове днес са огласяни от протестиращи. Ученици, студенти, профсъюзи и граждани се събраха, за да изкажат недоволството си срещу бюджетната политика на Джорджа Мелони.

Лаура Периторе, студентка: "Младите хора в цяла Европа се мобилизират днес срещу превъоръжаването и увеличаването на разходите за отбрана. Защото това се прави за сметка на орязване на бюджета за здравеопазване и обществени разходи. Управлява ни правителство, което парче по парче ни отнема бъдещето. Искаме си го обратно!"

Рикардо Капана, студент: "Нашият глас трябва да бъде чут. Всеки път, когато излезем по улиците, има дори и малък резултат. Последния път Мелони обяви, че няма да намалява парите за образование."

В Италия е в сила 24-часова обща стачка, която напълно парализира транспорта и редица услуги. А в Рим се стигна до сблъсъци – протестиращи замеряха полицаите с камъни и предмети, а те им отвърнаха със сълзотворен газ.

ФРАНЦИЯ

Французите и днес не останаха безучастни към призивите да излязат по улиците. Повече пари за образование, по-малко за война беше сред най-често скандираните лозунги.

ГЕРМАНИЯ

Gen Z поема контрола – мотото на десетките хиляди германски младежи. И тук недоволството е срещу орязването на финансирането в образователния сектор, здравеопазването и социални услуги, за сметка на увеличени военни разходи. Високата цена на живота е нещо, с което управляващите не могат да се справят, казват германските младежи.

Жасмин Хамади, протестираща: "Няма как да не сме недоволни от поголовното намаляване на бюджети във всякакви сфери. Длъжни сме да настояваме нещо да се промени, защото нещата не може да продължават по този начин."

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Младежките протести достигнаха и до Лондон, където ученици днес напуснаха класните стаи и се събраха пред парламента. Критиките им към управляващите са, че не се справят с високите цени на живота, но са увеличили разходите за отбрана.

ИСПАНИЯ

А в Мадрид недоволството беше концентрирано пред сградата на министерството на образованието, след издадена забрана учителите да призовават учениците да протестират и призив всеки преподавател, който повдигне в клас темата за протестите, да бъде докладван.

снимки: БТА, БГНЕС