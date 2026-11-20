Полицията в Донецка област използва дистанционно управляема роботизирана турела за прехващане на руски безпилотни летателни апарати. Системата помага на служителите да откриват и поразяват дронове без риск за човешкия живот. За това съобщиха на 19 ноември от полицията в Донецка област във Facebook.

По думите на инспектор от полицейския батальон за борба с дронове с позивна „Вегас“, правоохранителите използват турелата украинско производство „Хижак“ („Хищник“). Системата може да работи автономно при всякакви метеорологични условия и по всяко време на денонощието, но решението за поразяване на целта се взема от оператора на комплекса.

„Тя не зависи от времето и може да работи денонощно. Може да ти помогне да откриеш целта, но само човек може да реши дали това е птица, друг обект или дрон“, обясни „Вегас“.

Кадър от видео на полицията в Донецка област / Facebook - Роботизирана турела на бойно дежурство в Донецка област.

„Няма никаква разлика дали работи денем или нощем – изпълнява функциите си в щатен режим. Разполага със сателитна връзка, може да получава карти в реално време, а също така е оборудвана с най-съвременна система за насочване“, добави той.

Турелата унищожава безпилотниците с картечница, доработена от полицаите в Донецка област. С комплекса се свалят дронове с оптично влакно, с аналогова връзка, както и самолетни дронове „Молния“. Регистрирани са и поражения на баражиращи боеприпаси „Шахед“ и „Италмас“.

„Дронът се поразява с картечница. Конкретно при този вариант това е FN MAG. Надеждно оръжие, но го доработихме малко – добавихме му електронно управление, за да има връзка с турелата“, уточни „Вегас“.

Кадър от видео на полицията в Донецка област / Facebook - Турелата „Хижак“, използвана от полицията в Донецка област.

Полицаите са усвоили работата с роботизираните турели съвместно с бойците от 20-а бригада на Силите за безпилотни системи „К-2“, разказа командирът на полицейския антидронов батальон в Донецка област Артьом Шчус.

„Преминахме стаж и обучение в бригада „К-2“ под егидата на Героя на Украйна Кирило Верес. А сега работим самостоятелно с тези комплекси и продължаваме да развиваме възможностите си“, заяви Артьом Шчус.

Кадър от видео на полицията в Донецка област / Facebook - Сваляне на руски безпилотник с помощта на роботизираната турела.

Боецът с позивна „Вегас“ отбеляза, че за откриването на дронове допълнително се използват и други специални средства, както и че се осъществява координация със съседните подразделения за съвместно унищожаване на безпилотниците. Като основно предимство на турелата полицаят изтъква сигурността на хората.

„Това е просто желязо. Човешкият живот е много по-скъп. Ако има възможност да спасим живот и да не го излагаме на риск, ние ще се възползваме от нея“, подчерта той.

Статия, написана от Andrii Konyk (Suspilne), първоначално публикувана на 19 ноември 2026 г.