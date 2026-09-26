Заради кризата с мигрантите в Сеута: Антиправителствени протести в Испания

Десетки хиляди излязоха на антиправителствен протест в Мадрид заради кризата с мигрантите в Сеута.



Демонстрантите поискаха оставката на премиера Педро Санчес. Протестите преминаха под надслов „в защита на Испания“. Събралото се множество критикува политиката на премиера Санчес и го обвиниха, че се е подчинил на волята на мароканските власти.

Това лято над 70 хиляди марокански емигранти влязоха в испанския анклав Сеута. След овладяването на кризата се смята, че в момента са останали към 12 хиляди от тях, включително непълнолетни лица.