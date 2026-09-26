Пламен Данаилов, КФН: „Бонус-Малус“ може да заработи през февруари или след това

Наредбите, които нормативно уреждат системата “Бонус-Малус” за застраховка Гражданска отговорност, бяха приети в края на август, но технически е нужно време, за да заработят наистина. Очаква се това да стане през февруари или след февруари догодина. Това каза в студиото на “Говори сега” Пламен Данаилов - заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН).

“Както не е вярно, че бонус няма да има, така не е вярно и че ще поевтинее за всички. По-скоро е вярно, че ще има реална конкуренция за изрядните водачи - застрахователите ще прилагат такава политика, че да привличат изрядните водачи да се застраховат при тях”, подчерта той.

По думите му “Бонус-Малус” е типичен застрахователен продект, който цели преразпределение на риска и по-справедливи цени за изрядните водачи.

Данаилов обясни, че КФН не фиксира базова цена, а застрахователните дружества сами определят политиката си за оценка на минали претенции. Системата отчита само реални застрахователни претенции, довели до плащания, а не други нарушения, допълни той.

Вижте във видеото целия разговор със заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.