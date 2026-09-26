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Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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Снимка: Pixabay
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Близо 800 деца са вписани в Националния регистър за пълно осиновяване, като по-голямата част от тях са на възраст над 5 години, често с братя и сестри, с които не трябва да се разделят, някои и със здравословни проблеми. Срещу това утвърдените желаещи кандидат-осиновители са над 1 500. В приемни семейства или в институционални центрове обаче са настанени близо 4 500 деца, които чакат да бъдат вписани в Регистъра за осиновяване, а дотогава с тях и биологичните им родители се провеждат различни мерки за реинтеграция. Понякога тези процедури продължават с години, а това намалява възможностите за осиновяване на децата.

Вписаните в регистъра за пълно осиновяване деца у нас са близо два пъти по-малко от листата на чакащи одобрени кандидат-осиновители. На този фон хиляди деца са в институции и приемни семейства, без възможност за осиновяване и в продължаващи дълго време опити за връщането им на биологичните им родители. Най-честата причина за провалянето на реинтеграцията е бедност, отчитат експертите. А с нарастване на възрастта на децата намаляват шансовете им за осиновяване в България. Иначе процедурата по одобрение на кандидат-осиновителите у нас е сред най-облекчените в Европа. Само за 3 месеца те преминават през оценка на социалните служби, а разрешителното за вписване в регистъра е за срок от две години. За сравнение, в Италия и Швеция процедурата по проучване на кандидат-осиновителите трае 9 месеца, а във Франция – 1 година. В европейските държави обаче има и повече лостове за подкрепа на осиновени и осиновители, смятат експертите. Вижте още в следващия репортаж.

След дълги години на чакане Йорданка Терзиева успява да сбъдне мечтата си и да осинови дете. Тогава момченцето ѝ е било почти 3-годишно, отглеждано в център от семеен тип.

Йорданка Терзиева, осиновител: "Осинових го точно преди да бъде преместено от една институция в приемно семейство. Аз също много често съм си задавала този въпрос – защо детето, при положение че майка му го е оставила на 3 месеца, биологичната му майка, 3 години стои в институция... А пък аз самата съм чакала сигурно 5-6... години, за да ми бъде предоставено дете за осиновяване."

Преценката дали и колко време да се работи с децата и биологичните им родители за връщане в семейството се прави от социални работници. Всеки случай е индивидуален, водещ трябва да е интересът на детето, но често това продължава с години.

Величка Дошева, Асоциация „Осиновени и осиновители“: "Факт е, че най-доброто за едно дете е връщането му в биологичното семейство, но не може и до безкрай да се работи по реинтеграция, защото децата растат и след това дори и вписването им в Регистъра за международно осиновяване не може да им даде или много трудно им дава шанс за осиновяване.

Процедурата по оценка на кандидат-осиновителите трае три месеца, като в нея влиза и обучителен курс. В Комплекса за социални услуги в Пловдив бъдещите родители се обучават от психолози, лекари и социални работници едва 5 дни по програма, утвърдена от социалното министерство.

Недка Петрова, директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив: "Обучението първо е част от оценяването. Понякога минават и две години до първото предложение за дете или до първата среща. И законодателят не е предвидил задължително обучение преди непосредствено самото осиновяване или непосредствено след самото осиновяване... Мисля, че имаме дълг и има нужда от малко повече подкрепа към тези семейства на най-ранен етап, по време на преценката за детето, по време на самото осиновяване и след това."

Колкото по-късно е осиновено едно дете, толкова по-вероятно е то да бъде белязано от травмата на отхвърлянето. Според специалистите тя се проявява най-силно в годините на пубертета с неприемане на правилата и дистанциране.

Миглена Михтарска, психолог в „Център за обществена подкрепа“ – Пловдив: "Детето чрез поведението си провокира да провери дали някой друг ще го отхвърли. Това е първичната му рана или неговата травма от отхвърляне, която то носи впечатана в себе си, въпреки това, че е попаднало на прекрасно осиновително семейство и въпреки подкрепата, която получава."

За 10-те години от началото на осиновяването детето на Йорданка Терзиева е развило дарбата си да пее и вече свири на пиано. През цялото време обаче е ползвало подкрепа от психолог.

Йорданка Терзиева, осиновител: "Притеснява ме как ще мине тийнейджърството по един най-добър начин за детето, защото детето наистина е страхотно, много талантливо."

У нас в последните години се забелязва тревожна тенденция за нарастване на разсиновяванията. Според специалистите се увеличава броят на т.нар. скрити разсиновявания, при които детето се извежда от осиновилото го семейство и се настанява за продължително време в център за резидентна грижа.

#Националния регистър за пълно осиновяване #осиновяване

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