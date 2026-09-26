Потушиха напълно пожара в Бяла, отмениха бедственото положение

Пожарът в цех за изолационни материали в град Бяла е напълно потушен и бедственото положение е отменено. По непотвърдена информация огънят е тръгнал от машина в помещението. Припомняме, че при огнената стихия загина един работник, който е гражданин на Непал.

Сигналът за пожара е подаден от хората, които работят в съседната фабрика за мебели.

Мирослав Маринов, представител на мебелна фабрика: „Бях долу в производствения цех, когато видях черен дим, веднага излязох навън и се обадих на 112. „Видяхме, че пожарът е много голям, и се обърнахме към един местен пожарникар да направят всичко възможно да не се запали следващата фабрика, защото тук има кубици масивна дървесина, ПДЧ, МДФ и т.н.“

Пожарникарите успяват да спасят мебелната фабрика, но от горещината се появяват тлеещи огнища в кулата за съхранение на талаш, които към момента са напълно ликвидирани.

Мирослав Маринов, представител на мебелна фабрика: „Ние се притеснявахме, че може да започне да тлее, защото това е талаш, и взехме мерки. Още вчера минимум два пъти е гасено. Ние имаме малко щети. Няколко счупени прозореца, тези палети просто бяха паднали, но не са кой знае какви щетите.“

Пожарът в цеха за изолационни материали създаде реална опасност от обгазяване на населението заради отделянето на въглероден оксид и въглероден двуокис в атмосферата. Това наложи обявяване на бедствено положение, а хората бяха предупредени с БГ Алърт.

Снимки: БТА

Гл. инсп. Илко Тодоров, нач. на Пожарна служба в Долен чифлик: „При тяхното производство се използват много продукти, които при горенето са характерни със своята токсичност и отделяне на отровни вещества и много сажди.“

От екоинспекцията във Варна съобщават, че няма замърсяване на въздуха в град Бяла, а бедственото положение е отменено. По случая е образувано досъдебно производство, което да установи причините за инцидента. Въпреки че са ликвидирани всички тлеещи огнища, в района остава патрул, който да следи обстановката.