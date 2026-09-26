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ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV в Париж: Стотици хиляди приветстваха Светия отец

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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Чете се за: 03:55 мин.
По света
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Снимка: БТА
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И към посещението на папа Лъв XIV в Париж. Днес отслужи меса на площад "Конкорд".

Най-известният булевард в Париж се превърна в място за открита молитва. По данни на Ватикана са се събрали над 700 000 души. Прави впечатление и знамената, които носят, сред тях има не само французи, но и хора и Мадагаскар, Сирия, Ливан САЩ и Канада. В проповедта си папа Лъв XIV отново се обърна към младите хора и отправи послание за мир и надежда в трудни времена.

“Бяхме толкова много, а поводът дори не беше протест” - такива реплики можеха да се чуят от част от хората, дошли да видят папа Лъв XIV и да се включат в месата на площад Конкорд.

Посещението промени Париж, като централната част между площада и Триумфалната арка имаше строг контрол на достъп. След часове чакане, хора от целия свят посрещнаха папата с огромно нетърпение.

Алекс Мерсие, жителка на Париж: "Много е вълнуващо да видя толкова много хора, семейства, деца, които са се събрали заради папата. Невероятно е да видя целия ентусиазъм, който предизвиква посещението му."

Марсел Канга, жител на Париж: "Посланието на това посещение е преди всичко мирът – папата наистина се застъпва за мира в света. Да, разбира се, днес той дойде тук заради младите хора, но и за всички християни, а и не само."

По-рано през деня папата посети център за бежанци в Париж, където отправи послание хората да се “отворят към другите”. От “Конкорд” той отправи и предупреждение за това, че в модерния свят хората чувстват все повече, че нищо не може да ги задоволи, а отговорът не може да бъде материален. За пореден път той насочи и специално внимание към младите хора.

Папа Лъв XIV: "Мисля за вас, скъпи млади хора, вие сте Църквата на настоящето. Колко е прекрасно да виждам вашия ентусиазъм, вашата отдаденост и радостта в християнските общности.“

Месата обаче предизвика критики за това, че разделението на вероизповеданията и публичния живот във Франция не се спазва. За да уважи този принцип, президентът Макрон не присъства на площад Конкорд. Там обаче бяха основните претенденти за президентските избори догодина - Марин льо Пен, Едуар Филип и Габриел Атал.

Посещението на папата се оказа и сериозен двигател за туризма. Френските медии сравняват ефекта му с този от концертите на Селин Дион в Париж, а министърът на икономиката очаква приходи на стойност няколкостотин милиона евро. Разходите възлизат на 27 милиона евро и се поемат в голямата си част от Католическата църква във Франция.

Снимки: БГНЕС

След Париж визитата продължава в Лурд, където програмата включва среща със седем жертви на сексуално насилие, извършено от представители на църквата, и ще завърши в Мец в понеделник.

#Папа Лъв XIV #посещение #Франция

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