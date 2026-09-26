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Цените на петрола: Протести в Европа срещу поскъпването

Христо Ценов от Христо Ценов
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По света
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Скокът в цените на горивата предизвика протести в Италия и Португалия. Напрегнатата ситуация с цената на черното злато накара италианска държавна компания да сложи таван на цените на дизела и бензина, а пристанищните работници в страната заплашиха със стачки, ако правителството не последва примера.

Четири до петстотин евро – това е дневният разход на един камион според португалски шофьори. Горивата все повече се превръщат в скъпо удоволствие, с цени на дизела осезаемо над 2 € в много европейски държави. В Португалия бяха организирани протести с надслов „карай бавно“, които създадоха огромни колони от тежкотоварни автомобили по магистралите. Сред исканията на шофьорите са данъчни облекчения за горивата, каквито има за компаниите за превоз на пътници.

Тиаго Антунес, шофьор на камион: "Преди фирмата ни се разбираше за фиксирана тарифа с клиентите за доставка на строителни материали. Днес можем само да гадаем. Един договор може да бъде обещаващ, но с покачващите се цени на горивата няма как да сме сигурни дали ще сме на печалба или на загуба."

От февруари цената на дизела в Португалия се е покачила от 1.50 до 2.28 € на литър.

Недоволство има и в Рим, въпреки краткосрочните мерки на правителството на Мелони за временно намаляване на акцизите на горивата. Фермерите излязоха на тридневна демонстрация и заплашиха, че ако няма намеса от държавата, домино ефектът от високите цени ще се усети във всички стоки.

"Ние първи понасяме удара, но неизбежно ще се отрази върху цените на крайните продукти, разходите за енергия и сметките за комунални услуги."

Таксиметровите шофьори в италианската столица също заплашиха със стачка. Италианският държавен енергиен гигант ЕНИ обяви таван на цените на горивата от понеделник – 2.19€ на дизела и 1.99€ на бензина. Според протестиращите обаче правителството не прави достатъчно.

"Няма конкретни мерки. Само дребни обещания и жестове, които не са решение за земеделците, нито пък за страната като цяло."

Скокът в цените на дизела струва на европейците допълнителни 200 милиона евро на ден по данни на европейски неправителствени организации. Вашингтон опроверга медийни слухове, че ще спре доставките на дизел към Европа.

#Италия #Европа #протести #горива

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