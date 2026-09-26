Умишлено повредени и откраднати жп кабели в Северна Германия доведоха до прекъсване на някои влакове

Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес, предаде ДПА.

Националната железопътна компания "Дойче Бан" съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд – Мюнхен, Хамбург – Базел, както и пътуванията от гари в Северна Германия до Кьолн.

Информационният портал "Цугинфо" посочва, че целият градски район на Гелзенкирхен в момента е недостъпен. На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности.

Говорителка на полицията уточни, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Укендорф, където са възникнали неизправности в сигналните и контролни системи.

Смята се, че крадците са прерязали грубо кабелите и са ги откъснали покрай релсите на няколко места. Полицията е била информирана за инцидента в около 05:00 ч. местно време днес.