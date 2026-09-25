Папа Лъв XIV на "Стад дьо Франс" (СНИМКИ)

Тази вечер близо 80 000 млади хора участват в молитвено бдение със Светия отец на най-големия стадион в страната край Париж. Архиепископът на "Сен Дени" приветства папата и му благодари за присъствието му. Той увери, че на стадиона е най-младата и най-космополитната част от Франция – десетки хиляди младежи от цялата страна.

Духовникът подчерта емблематичното място на историческата среща –близо до базиликата „Сен Дени“, където са погребани много френски крале.

Дайте надежда, призова той папа Лъв, на тези които са на стадиона, пред екрана, в болница или в затвора!

Представителка на младите хора също приветства папата и сподели притесненията на връстниците й, по –специално от войната в сегашния момент.

снимки: БТА

Последва спектакъл, свързан с историята на Франция и католицизма.

Първото нещо , което ще ви кажа е просто – Благодаря!, каза Лъв на събралото се множество и продължи – Благодаря за вашето присъствие, за вашата вяра и кураж!

Светият отец отговори на въпрос на млада жена като заяви,че Господ никога не е чужд на живота. Според него обществото понякога изглежда безразлично към Бог, но Той не е безразличен към нас. В конкретността на всекидневието и понякога в трудностите ,вярата става вибриращ светител на надеждата, каза още Светият отец.