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ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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започна наказателни процедури българия държави
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Европейската комисия започна днес процедури срещу редица държави-членки, сред които и България, заради непълно транспониране в националното законодателство на шест европейски директиви, свързани с прането на пари, трафика на хора, енергетиката, правата на потребителите, контрола върху нови психоактивни вещества и пазара на водород.

Еврокомисията открива наказателни процедури срещу България и още 17 държави-членки за заради неспазване на срока за цялостно въвеждане на общите правила за борбата с прането на пари. Срокът беше до 10 юли, а промените предвиждат държавите в ЕС да осигурят достъп до регистрите на действителните собственици за компетентните власти. Промените са насочени към преодоляване на слабостите в европейската финансова система, така че всички държави от ЕС да ги прилагат последователно и ефективно. Доверието на инвеститорите и на широката общественост във финансовите пазари до голяма степен зависи от точна система за оповестяване, която осигурява прозрачност по отношение на действителните собственици и структурите за контрол на дружествата. Точната и актуална информация за действителните собственици е от решаващо значение и за правоприлагащите власти. При липса на задоволителен отговор до два месеца, ЕК може да реши да продължи със следващите стъпки от наказателните процедури.

Комисията започва процедури за нарушение срещу България и още 7 държави за неспазване на срока до 12 юли за въвеждане в националното си законодателство актуализация на определението за “наркотик” и включване на нови психоактивни вещества. С тези промени в европейското законодателство бяха въведени три нови психоактивни вещества (2-MMC, NEP и 4-BMC) и те ще попадат в обхвата на правилата за престъпленията и наказанията за незаконен трафик на наркотици. Това ще помогне за уеднаквяване на националните мерки за контрол и за повишаване на трансграничното сътрудничество между правоприлагащите и съдебните власти, пояснява комисията. При липса на задоволителен отговор до два месеца, ЕК може да реши да продължи с наказателните процедури.

Комисията открива наказателни процедури срещу България и още 17 държави-членки, защото не са съобщили до 31 юли за въвеждането на новите европейски правила за поправката на стоки. Според правилата, европейците получават правото да изискват поправка на изделия като смартфони, перални машини или хладилници, дори след изтичането на законовата гаранция. Производителите са длъжни да предлагат такава услуга на разумна цена и в разумен срок. Правилата целят ограничаване на замърсяване на околната среда. При липса на задоволителен отговор след два месеца, ЕК може да продължи с наказателните процедури.
Комисията започва процедури срещу всички държави от ЕС, за да ги насърчи да въведат изцяло новите правила за справяне със замърсяването от промишлени инсталации. Тези правила целят ограничаване на употребата на опасни химикали и въвеждат ново право на обезщетение за вреди върху здравето, причинени от незаконно замърсяване. Срокът за въвеждането на новите правила беше 1 юли. До два месеца ЕК очаква задоволителен отговор от държавите. В противен случай ще продължи с процедурите.

Комисията открива наказателни процедури срещу България и още 24 държави, защото не са въвели навреме в националното си законодателство правилата за пазара на водород. Държавите от ЕС трябваше въведат новите правила до 5 август и само Италия е спазила срока. Ако до два месеца не получи задоволителен отговор, ЕК може да продължи с наказателните процедури.

#ЕК #наказателни процедури #Брюксел #България

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