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Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври и предлага на България да направи същото

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:57 мин.
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Снимка: БТА/Архив
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От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщи за БТА държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорациу Козма.

„Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево“, каза още той.

На въпрос дали за подобен ход не се изисква допълнително споразумение между правителствата на двете държави, Хорацу Козма обясни, че вече съществуващите споразумения позволяват подобни изменения.

В сряда министърът на траспорта Раду Мируца съобщи, че шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България (на излизане от Румъния в посока нашата страна); моста при Фетещ-Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Ваду Ой, свързващ областите Мунтения и Добруджа.

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди, коментират местните медии и допълват, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния.

#премахване на такси #1 октомври #румъния #Русе #гюргево #Дунав мост

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