Гръцката полиция откри над 300 килограма канабис в камион на пристанището в Игуменица, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Наркотикът е открит в понеделник при операция на дирекцията за борба с организираната престъпност. По случая е задържан 36-годишният шофьор на товарния автомобил. Повдигнати са му обвинения за внос и трафик на големи количества наркотични вещества на територията на Гърция.

Камионът е превозвал товар с необходимите документи като между него властите са открили 24 кашона с 269 найлонови торбички с канабис.

Според информацията шофьорът е получил пратката няколко дни преди това от непознато лице в Испания.

Пласирането на подобно количество наркотици на територията на Гърция би донесло над 1,2 милиона евро за трафикантите, които стоят зад пратката.