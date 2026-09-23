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Гръцката полиция откри над 300 килограма канабис в камион на пристанището в Игуменица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Гръцката полиция откри над 300 килограма канабис в камион на пристанището в Игуменица
Снимка: илюстративна
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Гръцката полиция откри над 300 килограма канабис в камион на пристанището в Игуменица, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Наркотикът е открит в понеделник при операция на дирекцията за борба с организираната престъпност. По случая е задържан 36-годишният шофьор на товарния автомобил. Повдигнати са му обвинения за внос и трафик на големи количества наркотични вещества на територията на Гърция.

Камионът е превозвал товар с необходимите документи като между него властите са открили 24 кашона с 269 найлонови торбички с канабис.

Според информацията шофьорът е получил пратката няколко дни преди това от непознато лице в Испания.

Пласирането на подобно количество наркотици на територията на Гърция би донесло над 1,2 милиона евро за трафикантите, които стоят зад пратката.

#Гърция #камион #канабис

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