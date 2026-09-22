Гръцките власти предупреждават за силни бури и градушки на Халкидики

Оранжев код за опасно влошаване на времето е издаден за полуостров Халкидики. Очакват се силни валежи, гръмотевични бури, чести мълнии и локални градушки.

Рязкото влошаване на времето се очаква на Халкидики от днес. За това предупреждават гръцките метеорологични власти. Прогнозата е за силни валежи и мощни гръмотевични бури, придружени от чести мълнии. На места е възможно да падне и градушка.

Най-интензивни се очаква да бъдат явленията на Халкидики от ранните часове днес до следобед. Лошото време ще засегне и други райони на Северна и Централна Гърция, като се очакват силни бури и валежи в Тесалия, Спорадите и централната и северната част на Евия.

Гръцките власти призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни по време на бурите. Препоръчва се да се избягват открити пространства, плажове и морски активности, както и престоят под единични дървета при гръмотевична дейност.

Туристите на Халкидики трябва да следят актуалните метеорологични предупреждения и да се съобразяват с указанията на местните власти.