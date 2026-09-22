БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гръцките власти предупреждават за силни бури и градушки на Халкидики

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
гръцките власти предупреждават силни бури градушки халкидики
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Оранжев код за опасно влошаване на времето е издаден за полуостров Халкидики. Очакват се силни валежи, гръмотевични бури, чести мълнии и локални градушки.

Рязкото влошаване на времето се очаква на Халкидики от днес. За това предупреждават гръцките метеорологични власти. Прогнозата е за силни валежи и мощни гръмотевични бури, придружени от чести мълнии. На места е възможно да падне и градушка.

Най-интензивни се очаква да бъдат явленията на Халкидики от ранните часове днес до следобед. Лошото време ще засегне и други райони на Северна и Централна Гърция, като се очакват силни бури и валежи в Тесалия, Спорадите и централната и северната част на Евия.

Гръцките власти призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни по време на бурите. Препоръчва се да се избягват открити пространства, плажове и морски активности, както и престоят под единични дървета при гръмотевична дейност.

Туристите на Халкидики трябва да следят актуалните метеорологични предупреждения и да се съобразяват с указанията на местните власти.

#халкидики #лошо време в Гърция #буря в Халкидики #силни бури

Последвайте ни

ТОП 24

Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
1
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
2
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
3
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
5
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния...
Още по-ниски температури на 22 септември, очаква се сняг по най-високите части на планините
6
Още по-ниски температури на 22 септември, очаква се сняг по...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Балкани

Откриха фалшива дипломатическа лична карта в дома на Калин Джорджеску
Откриха фалшива дипломатическа лична карта в дома на Калин Джорджеску
Първият сняг идва в Сърбия Първият сняг идва в Сърбия
Чете се за: 01:22 мин.
Голям пожар бушува в източната част на гръцкия остров Крит Голям пожар бушува в източната част на гръцкия остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители
Чете се за: 00:52 мин.
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
8766
Чете се за: 01:20 мин.
Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Разговори за Украйна в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ