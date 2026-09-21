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Голям пожар бушува в източната част на гръцкия остров Крит

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:27 мин.
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Наложи се евакуация на няколко села в района

голям пожар бушува източната част гръцкия остров крит
Снимка: БТА/Архив
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Голям пожар гасят огнеборците в източната част на гръцкия остров Крит. Наложи се евакуация на няколко села в района.

Към момента огънят не е овладян. Фронтът е над два километра. Силният вятър разпалва нови огнища, съобщават огнеборците, които работят на терен. Кметът на район Сития, където е пожарното огнище, съобщи, че са евакуирани жители и туристи от пет села в близост до пожара.

Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи, съобщават доброволците, които също участват в гасенето.

Властите съсредоточиха пожарникарите от остров Крит за гасене на огъня в Сития. Над 100 са огнеборците, гасят и по въздух, но теренът е много труден.

От днес се променя времето в цялата страна, съобщават синоптиците. Очакват се валежи и морски бури. Предупреждават се туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко поради засилване на вятъра се повишава риска от нови пожари, подчертават от Гражданска защита.

#гасене на пожар #пожар в Гърция #остров Крит

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