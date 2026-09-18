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В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Румънският президент Никушор Дан номинира 44-годишния евродепутат Зигфрид Мурешан за премиер на страната, въпреки липсата на парламентарно мнозинство. Мярката е насочена към решаване на продължителната политическа криза, която оказва натиск върху кредитния рейтинг на Румъния. Мурешан, който е трета номинация за поста, има 10 дни да представи кабинет, за да поиска вот на доверие в парламента.

Десетдневният срок започва да тече от понеделник, 21 септември, когато решението на Никушор Дан за номинацията на Зигфрид Мурешан ще бъде публикувано в Държавен вестник. От четири месеца Румъния няма редовно правителство след като в началото на май кабинетът на Илие Боложан беше свален с вот на недоверие с гласовете на Социалдемократическата партия и на крайнодесния Алианс за обединение на румънците. Оттогава правителството на Боложан e начело на временен кабинет с ограничени пълномощия. Двете предишни номинации на Никушор Дан не успяха да генерират мнозинство.

Никушор Дан, президент на Румъния: "Румъния се нуждае от правителство. Нямаме ясно мнозинство, въпреки часове дискусии. Затова аз избрах да номинирам за премиер лицето, което получи най-голяма подкрепа от партиите по време на консултациите. Това е Зигфрид Мурешан."

Евродепутатът от Национал-либералната партия Мурешан прие номинацията. На консултациите той е бил подкрепен от Национал-либералната партия, от Реформистки Съюз "Спасете Румъния" и от партията на унгарското малцинство. Тези три партии обаче нямат мнозинство и ще трябва да разчитат на договорка със Социалдемократическата партия, която именно свали предишното редовно правителство на Боложан.

Зигфрид Мурешан е от крилото в Националлибералната партия, близко до бившия редовен премиер Боложан. Предпочитаният от националлибералите вариант е получаване на подкрепа за правителство на малцинството, което след една година да бъде заменено от такова на социалдемократите.

Социалдемократите обаче досега са отхвърляли такъв вариант. Възможно е те да разчитат на провал на Мурешан в очакване следващият мандат да дойде отново при тях. Продължаващата от 4 месеца криза предизвикана от самите тях обаче, би могла да ги накара и да подкрепят Мурешан.

Ако неговото правителство не събере нужното мнозинство, президентът Никушор Дан има право да започне процедура за предсрочни избори. Конституцията обаче не го задължава и с оглед на огромната преднина на крайнодесните партии в сондажите е много вероятно при такъв сценарии Дан да продължи с номинациите.

#Зигфрид Мурешан #Илие Боложан #румъния #избори

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