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В Гърция подготвят мерки за подкрепа на домакинствата и намаляването на цената на горивото за отопление

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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мицотакис очаквам новият премиер рсм спазва преспанското споразумение
Снимка: БГНЕС/Архив
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Гръцкото правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и намаляването на цената на горивото за отопление, заяви премиерът Кириакос Мицотакис в интервю за обществената телевизия ЕРТ.

Сред обсъжданите мерки във връзка с цените на горивата са намеса в маржа на печалбата, както и евентуално временно намаляване на специалния акциз, ако това се окаже необходимо. Конкретните решения се очаква да бъдат обявени в началото на следващата седмица от компетентните министерства, съобщи Мицотакис. Той съобщи и за удължаване на подкрепата за дизеловото гориво през октомври, за да остане то на цена от 1,75 евро на литър.

Правителството планира евентуално увеличение на помощта за отопление, като подробностите също ще бъдат представени в началото на следващата седмица.

Премиерът заяви, че въпреки международната икономическа нестабилност няма опасност от недостиг на горива в страната и че сигурността на доставките е гарантирана.

По думите му страната е по-защитена от други европейски икономики, има по-висок от средния за ЕС икономически растеж и запазва фискални резерви. Той подчерта, че мерките, обявени от него на Международния панаир в Солун, са съобразени с бюджетните правила.

Коментирайки вътрешнополитическите теми премиерът подчерта необходимостта от политическа стабилност след изборите. Той отправи критики към опозицията от ПАСОК, като постави под въпрос финансовата приложимост на програмата на партията и я обвини в "политика на системно противопоставяне".

Мицотакис увери, че няма да бъде премахнато нито едно обезщетение за безработица. По думите му съществуващата система за подкрепа на безработните ще бъде засилена, но ще се търси различен подход към хората, които системно отказват предлагани работни места.

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