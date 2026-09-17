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Отпадане на понятието „саламурено сирене с повишено водно съдържание“ и прецизиране на понятието "кашкавал" предлагат от МЗХ

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Предложения за прецизиране на изискванията към млечните продукти, включително по отношение на наименованията и характеристиките на някои от традиционните български продукти обсъдиха на среща в Министерството на земеделието и храните, съобщиха от ведомството.

Сред тях е отпадането на дефиницията за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, с което се цели по-ясно разграничаване на продуктите и недопускане на заблуждение на потребителите относно техните характеристики, свойства и качества.

Обсъжда се и промяна при наименованието „сирене“, свързана с изискването за съдържание на сухо вещество в крайния продукт. Предложението е сухото вещество да бъде не по-малко от 42 процента.

Друг важен акцент в работата на групата е прецизирането на определението за „кашкавал“, произведен от сурово мляко, преминало непрекъснат процес на зреене, без използването на междинни продукти.

Целта е да се избегне предлагането и етикетирането на продукти, които наподобяват характеристиките на традиционния български кашкавал.

„Искаме да защитим традиционните български млечни продукти и едновременно с това да гарантираме на потребителите ясна информация за това, което купуват. Затова е важно тези промени да бъдат обсъдени и прецизирани съвместно с представителите на всички заинтересовани страни“, посочи зам.-министърът на земеделието проф. д-р Крум Неделков.

По думите му целта е да се постигне по-голяма прозрачност на пазара, по-ясно разграничаване на отделните категории млечни продукти и по-ефективен официален контрол.

В срещата участваха представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Центърът за оценка на риска по агрохранителната верига и представители на бранша.

#промяна на наименования #предложения #МЗХ #сирене #кашкавал #новини в Метрото

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