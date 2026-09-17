Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни, България има нужда от вашия успех и устрем

Министър-председателят Румен Радев връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

"Аз съм уверен, че вашият талант, знание, упоритост и всеотдайност, доказани до момента, ще ви заведат високо. Но не забравяйте по този път нагоре, че имате една родина и тя има нужда от вашия успех и от вашия устрем. Бъдете все така златни!", заяви премиерът Радев.

Той подчерта, че до момента наши ученици са постигнали огромен успех с извоюването на 103 медала от престижни международни олимпиади.

"Само преди няколко месеца ви изпратихме от тук към международните олимпиади по природни науки. Тогава ви връчих знамето с ясното убеждение и увереност, че вие ще го носите достойно и ще дадете максимума от себе си, за да представите България по най-добрия възможен начин. До колкото знам, олимпийският сезон все още не е приключил, а ние имаме до момента 103 медала от престижни международни олимпиади. Това е един огромен успех. Той говори за нивото на нашите олимпийци, на вас, той свидетелства за вашия труд, талант, упоритост и той показва, че България не само може да се конкурира с най-добрите в света. България може и да ги превъзхожда във ваше лице. Уникален успех на Андрей Стефанов, който само в рамките на едно лято успя да извоюва два златни медала по математика и информатика. Само 22 ученика в историята са успели в света да реализират такова постижение."

Министър-председателят е категоричен, че зад успеха на децата стоят не само техния труд и упоритост, но огромен принос имат и техните родители и учители.

"Всички знаем, че зад тези успехи се крият много труд, талант, лишения и упоритост. Но не само. Трябва да отдадем дължимо на вашите учители и родители, защото зад това стоят вашите учители, които са открили във вас този талант и са ви помогнали да го развиете." Вашите родители и близки, които са ви подкрепяли във всичките тези години, на упорит труд и лишения, за да стигнете до тук. Но има и нещо по-важно. И то е, че вашият успех не е само личен успех, не е само вашите учители да бъдат удовлетворени с вашето постижение и вашите родители да се гордеят с вас. Той е успех за цяла България. Защото вие отваряте прозорец на възможности за развитието на България като високотехнологична държава, държава на талантите, на науката, на качественото образование, държава на индустриите на бъдещето. И ако до нашето време развитието на водеща наука, развитието на водещи технологии беше привилегия на държави с голям финансов и индустриален ресурс, това вече не е така. Информационните технологии, изкуственият интелект дават възможност без големи финансови средства на индивидуални умове, на малки екипи да постигат пробив в науката и в технологията. Аз съм убеден, че във ваше лице това предстои да се случва и тук в България, защото ние вече имаме компании в България, в областта на високите технологии, които извършват такива пробиви и вече са лидери, мога да кажа, не само на европейско, а на световно ниво."

Премиерът постави въпроса за избора, който скоро олимпийците ще трябва да направят за бъдещето си.