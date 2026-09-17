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Проливни дъждове връхлетяха Испания, мъж загина край Барселона (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Полети бяха отменени или забавени от летище "Ел Прат"

проливни дъждове връхлетяха испания мъж загина барселона снимки
Снимка: БГНЕС
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Испански спасители откриха тялото на мъж, отнесен от придошлите води край Барселона, след като проливни дъждове връхлетяха източната част на страната, наводниха улици и причиниха сериозни нарушения в транспортното движение.

Пороите се изсипаха, след като страната, засегната от климатичните промени, излезе от най-горещото си лято в историята и преживя необичайно топло начало на септември.

Националната метеорологична агенция AEMET издаде на 16 септември предупреждения за проливни дъждове в източните райони, като за кратко обяви най-високата, червена степен на опасност за Барселона заради заплахата от внезапни наводнения.

Каталунската противопожарна служба съобщи в социалната мрежа X, че е открила безжизненото тяло на мъж в Оливела, на около 40 километра западно от Барселона. Мъжът е управлявал автомобил, който е бил отнесен от придошъл поток, допълниха пожарникарите.

Властите призоваха жителите на Каталуния и Валенсия да избягват ненужни пътувания и да бъдат изключително внимателни. Премиерът Педро Санчес предупреди в социаланата мрежа X за много сложни ситуации.

Масови предупреждения бяха изпратени по телефоните до жителите на части от Каталуния, Валенсия и югоизточната провинция Алмерия. В Барселона няколко метростанции бяха затворени, а автобусните линии бяха пренасочени заради наводнените улици.

снимки: БГНЕС

Регионалните влакове също бяха засегнати, а полети на летище "Ел Прат" в Барселона, второто най-натоварено летище в Испания, бяха забавени или отменени. Каталунските служби за спешна помощ съобщиха, че са получили над 850 сигнала заради проливните дъждове, причинили повече от 500 инцидента.

#провинция Алмерия #Наводнения в Испания #Барселона #Валенсия #Каталуния

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