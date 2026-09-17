Проливни дъждове връхлетяха Испания, мъж загина край Барселона (СНИМКИ)

Испански спасители откриха тялото на мъж, отнесен от придошлите води край Барселона, след като проливни дъждове връхлетяха източната част на страната, наводниха улици и причиниха сериозни нарушения в транспортното движение.

Пороите се изсипаха, след като страната, засегната от климатичните промени, излезе от най-горещото си лято в историята и преживя необичайно топло начало на септември.

Националната метеорологична агенция AEMET издаде на 16 септември предупреждения за проливни дъждове в източните райони, като за кратко обяви най-високата, червена степен на опасност за Барселона заради заплахата от внезапни наводнения.

Каталунската противопожарна служба съобщи в социалната мрежа X, че е открила безжизненото тяло на мъж в Оливела, на около 40 километра западно от Барселона. Мъжът е управлявал автомобил, който е бил отнесен от придошъл поток, допълниха пожарникарите.

Властите призоваха жителите на Каталуния и Валенсия да избягват ненужни пътувания и да бъдат изключително внимателни. Премиерът Педро Санчес предупреди в социаланата мрежа X за много сложни ситуации.

Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana.



Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes… https://t.co/S928gUYr9s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026

Масови предупреждения бяха изпратени по телефоните до жителите на части от Каталуния, Валенсия и югоизточната провинция Алмерия. В Барселона няколко метростанции бяха затворени, а автобусните линии бяха пренасочени заради наводнените улици.

снимки: БГНЕС

Регионалните влакове също бяха засегнати, а полети на летище "Ел Прат" в Барселона, второто най-натоварено летище в Испания, бяха забавени или отменени. Каталунските служби за спешна помощ съобщиха, че са получили над 850 сигнала заради проливните дъждове, причинили повече от 500 инцидента.