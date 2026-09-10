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Лятото на 2026 г. е най-горещото в историята на Испания (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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лятото 2026 горещото историята испания снимки
Снимка: БГНЕС/Архив
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Лятото на 2026 г. е било най-горещото в Испания откакто се води статистика. Средната температура е била 24,5 градуса.

Метеоролозите в Испания са регистрирали 61 дни с горещи вълни. Това е най-високият брой в историята, надхвърлящ далеч предишния пик от 41 дни през 2022, съобщи министърът на екологичния преход Сара Аагесен. Средната температура през месеците юни, юли и август е била с 0,3 градуса по-висока от тази през лятото на 2025 г.

Екстремните горещини се разпределиха в четири вълни. Най-интензивната от тях продължи от 2 до 24 юли и обхвана 37 провинции. В този период е регистрирана и температурна аномалия от 3,9 градуса спрямо обичайните температури за сезона. Горещите вълни през юли и август – с продължителност съответно 23 и 24 дни – се нареждат на трето и второ място по продължителност от 1975 г. насам.

Средната лятна температура е била с 2,4° по-висока от средната стойност за референтния период 1991–2020 г. Освен това десетте най-горещи лета, откакто се води статистика, са регистрирани през XXI век, като седем от осемте най-горещи са настъпили след 2015 г.

снимки: БГНЕС/Архив

#жеги в Испания #най-горещото лято #опасни горещини

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