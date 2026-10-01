ЕС окончателно одобри правилата за връщане на нелегални мигранти

Европейският съюз затяга правилата за връщане на нелегални мигранти. Съветът на ЕС даде окончателно одобрение на новите правила, които позволяват по-ефективно връщане на лицата, нямащи законно право на престой в Съюза. Новите правила ще влязат в сила в следващите дни и месеци и ще допълнят Пакта за миграцията и убежището.

Правилата определят процедури за връщане, приложими в целия ЕС, включително по-строги правила за връщане на лица, представляващи заплаха за сигурността. Те предоставят инструменти за осъществяване на връщането. Те също така дават възможност на държавите членки да създават центрове за връщане в държави извън ЕС.

Около две от всеки три лица, на които е разпоредено да напуснат ЕС, реално не го правят, съобщиха днес от Съвета.

Новите правила налагат задължения на граждани на трети държави, които нямат право на престой в ЕС, да напуснат съответната държава членка и да сътрудничат на органите.

Неизпълнението на задължението за сътрудничество може да доведе до санкции, включително намаляване на помощите и обезщетенията, предоставяни съгласно националното законодателство, отказ от стимули за насърчаване на доброволното връщане, финансови санкции или дори наказателни санкции, когато такива са предвидени в националното законодателство.

Правилата въвеждат и европейска заповед за връщане – формуляр, в който държавите членки ще трябва да вписват основните елементи на решението за връщане. Това ще предостави на държавите членки необходимата информация за признаване на решенията за връщане, издадени от други държави членки. Взаимното признаване на решенията за връщане ще остане доброволно на този етап и ще бъде преразгледано три години след влизането в сила на новите правила. След това Комисията може да внесе законодателно предложение за въвеждане на задължителен характер на взаимното признаване.

Новите правила въвеждат специални мерки за граждани на трети държави, които представляват риск за сигурността. Например, държавите членки могат да налагат забрана за влизане за неопределен срок, когато това е обосновано и съразмерно на риска за сигурността, или да задържат такива граждани на трети държави за период, надвишаващ 24 месеца.

Правила ще позволят на държавите членки да връщат лица, които нямат право на престой в ЕС и за които е издадено решение за връщане, в центрове за връщане, създадени в държави извън ЕС. Това изисква сключването на споразумение или договореност със съответната държава извън ЕС. Такова споразумение или договореност може да бъде сключено единствено с държава извън ЕС, която спазва международните стандарти за правата на човека и принципите на международното право, включително принципа на забрана за принудително връщане. Непридружените непълнолетни лица са изключени от обхвата на подобни споразумения или договорености.