Незрящ мъж ще даде на съд Британския музей заради липсата на аудиогид за Гоблена от Байо

Британският музей е изправен пред съдебно дело във връзка с изложбата на Гоблена от Байо, съобщи Ройтерс. Адвокатите на незрящ посетител твърдят, че институцията нарушава законите за равенство, тъй като не осигурява обиколки с аудиогид.

Д-р Юсуф Али Осман е попитал музея дали ще бъдат осигурени обиколки с аудиогид за дългоочакваната изложба на почти 1000-годишното пано, което изобразява завладяването на Англия от Уилям Първи през 1066 г.

Адвокатите на Осман твърдят, че музеят нарушава Закона за равенството. Според тях решението да се даде приоритет на самостоятелните посещения - наложено заради ограниченията в осветеността и капацитета на залата – лишава незрящите хора от достъп, отбелязва Ройтерс.

Говорител на Британския музей обаче заяви, че институцията планира специализирани обиколки, които ще се провеждат с гид на място.

„Проучваме и възможността да добавим отделен аудиогид за незрящи в мобилното приложение на изложбата“, допълниха от културната институция.

„Искам да видя Гоблена от Байо и лично да го усетя. Разбирам, че има строги изисквания за начина, по който се съхранява и излага паното, но е разочароващо, че на незрящите посетители не се предлага аудиогид, за да се докоснат до него“, каза д-р Юсуф Али Осман.

„Законът за равенството задължава доставчиците на услуги да предвиждат нуждите на хората с увреждания и да предприемат разумни мерки, за да не ги поставят в неравностойно положение. Нашият клиент просто иска същата възможност да се наслади на тази изложба, каквато имат и зрящите посетители“, каза адвокатката Кейт Еджъртън, цитирана от Ройтерс.

Изложбата на 70-метровото платно, при която посетителите имат на разположение 40 минути, за да го разгледат от специално изградена платформа, се радва на огромен интерес. Първата серия билети беше напълно изкупена, носейки приходи от близо 2,5 милиона британски лири (3,32 милиона щатски долара), отбелязва Ройтерс.