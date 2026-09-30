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Отмяна на Брекзит?: Британският премиер допуска връщане на страната в ЕС

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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отмяна брекзит британският премиер допуска връщане страната
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Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „силни индикации“ за иранско участие в инцидента от неделя близо до военновъздушна база в югозападна Англия, използвана от американските военни във войната им срещу Техеран. Иран отрича връзка. По-рано Бърнам възроди идеята за завръщането на Обединеното кралство в Европейския съюз.

Бърнам заяви, че смята да представи „различни варианти“ за дългосрочни отношения с ЕС на предстояща двустранна среща на върха. В интервю за BBC Radio 4 той цитира няколко сценария: статуквото, връщане към митническия съюз, към единния пазар „или стигане докрай“, което означава повторно присъединяване към ЕС. Обединеното кралство официално напусна общността през 2020 –та след референдум през 2016- та.

Анди Бърнам, министър-председател на Великобиртания: „В контекста на 10-годишен план за Великобритания, Великобритания трябва да обмисли вариантите за това къде ще бъде. Сега става въпрос само за това какви са общите възможности за нашите отношения с Европейския съюз. Срещата на върха между Великобритания и ЕС през ноември ще придвижи дискусията за мерки, които евентуално ще помогнат на някои от нашите индустрии, най-засегнати от Брекзит, както и на сътрудничеството по въпросите на имиграцията, което също е пострадало от Брекзит.“

#Анди Бърнам #брекзит #Великобритания

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