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Бунтът на учениците във Франция: Над 400 арестувани след сблъсъци с полицията

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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В стачката участват над 400 гимназии

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Над 400 души, предимно тийнейджъри са задържани при сблъсъци с полицията във Франция. От миналата седмица редица тийнейджъри протестират срещу липсата на финансиране, недостига на учители и рушащите се училищни сгради. В стачката участват над 400 гимназии. На места се стигна и до сблъсъци с полицията. Какво стои зад протеста и как той е използван в политическите битки?

"Пропускаме часовете, за да ви дадем урок” - с това послание застанаха вчера част от протестиращите гимназисти, които настояват училищата им да получат повече финансиране, сградите им да бъдат в по-добро състояние, а класовете - с по-малък брой ученици. Днес, макар и в много по-малка степен, блокадите на някои училища продължават в големите градове във Франция.

Напрежението, което доведе и до ранени ученици, повдига въпросите, както за проблемите в образователната система във Франция, така и за ролята на социалните мрежи и политическите партии при разпалването на подобни протести.

Движението на учениците започна на 21 септември в гимназия в парижкото предградие Кретей, където няколко преподавателски места остават незаети и за седмица обхвана десетки градове.

Риад Рани, президент на Ученически синдикален съюз: „Днес всяко второ училище страда от недостиг на персонал. В нашите екипи за образователна подкрепа липсват 50 % от служителите. Имаме училища без медицински сестри, без социални работници, а в гимназиите - без учители по философия или френски език. Тези длъжности остават незаети с месеци, а това е недопустимо.“

Рено Безиа, преподавател: "Като отговор получихме само репресии; надяваме се на нещо по-добро. Опитваме се да бъдем до учениците - няколко души от сферата на образованието, преподаватели и асистенти, стачкуваме, за да ги подкрепим.“

На страната на протестиращите застана крайнолявата партия “Непокорна Франция” и в демонстрациите се включиха нейни кметове. Премиерът Себастиан Льокорню определи призива на крайнолевите за разрастване на протестите като “безотговорна ескалация”.

Орелиен Лекок, депутат от партията „Франция непокорена“ за департамент Нор: „Смятам, че хората, които днес подклаждат огъня, са онези в правителството, които, когато се сблъскат с млади хора, искащи прилични условия за полагане на зрелостните изпити, решават да изпратят полицията за борба с безредиците и да хвърлят сълзотворни гранати по тях. “

Представители на синдикатите настояват за среща с министъра на образованието и отправиха призив за нов мащабен протест на 6 октомври.

#протести #ученици #Франция

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