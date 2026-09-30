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Скандал в Норвегия: Парламентът изслушва дипломати и политици за връзки с Епстийн

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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скандал норвегия парламентът изслушва дипломати политици връзки епстийн
Снимка: БТА
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Норвежкият парламент започна публични изслушвания на дипломати и политици за връзки с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Скандалът разтърси елита на скандинавската страна. Парламентарната комисия по контрол и конституционни въпроси призова 11 настоящи и бивши външни министри и министри на развитието. Сред тях е и премиерът Йонас Гар Стьоре, бивш първи дипломат.

Отделно друга специална комисия ще разследва въпроси ,свързани с норвежките власти и възникнали от разкриването на досиетата Епстийн. Комисията обхваща повече от 30 години норвежка дипломатическа история и ще представи изводите си в началото на 2028 година.

# Джефри Епстийн #аферата "Епстийн" #Норвегия #скандал

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