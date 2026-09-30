Полицейска операция срещу "Хел'с Ейнджълс" се провеждат в четири европейски държави, включително България

Мащабна координирана полицейска акция срещу членове на мотоциклетната групировка "Хел'с Ейнджълс" в Германия, Белгия, България и Нидерландия.

Рано тази сутрин са извършени серия от обиски на над 100 адреса. В акцията участват повече от 1000 полицаи, както и служители на прокуратурата и данъчните служби. В германската провинция Северен Рейн-Вестфалия е претърсен домът на влиятелна фигура в редиците на групировката.

Обискирани са жилищни и офис-сгради, свързани с "Хел'с Енджълс", като 7 от тях са в Белгия, България и Нидерландия. Съобщава се, че обект на разледване са 71 души, които са наблюдавани в продължение на 4 години.

Операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави. Сред другите обвинения са създаване на престъпна организация, изнудване, измами и склоняване към проституция. Издадени са няколко заповеди за арести, очаква се да бъдат конфискувани активи на стойност над 48 млн. евро.

Германският вестник "Билд" определи акцията срещу "Хел'с Енджълс" като най-голямата до момента.