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СГП привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж, заканил да убие двама души

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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софийската градска прокуратура води разследване връзка договора боташ
Снимка: БТА
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Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж, заканил се с убийство с пистолет на двама души.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27.09.2026 г. около 18:55 часа в автобус между с. Войнеговци и с. Световрачане, обвиняемият К.Г. се заканил с убийство на мъж с думите: „ей сега ще те гръмна“ и насочил към него пневматичен пистолет, след което произвел изстрел.

Пет минути след това на спирка в с. Световрачане, обвиняемият се заканил с убийство спрямо жена, като насочил към нея пистолета и произвел изстрел.

По случая се води досъдебно производство и се предвижда лишаване от свобод. В хода на разследването е установено, че пострадалите не са се познавали с обвиняемия преди инкриминираните деяния.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо него.

#Софийска градска прокуратура #опит за убийство #обвиняем

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