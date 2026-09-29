Задържаха мъж с фентанил при полицейска операция в Русе

44-годишен мъж е задържан с фентанил в Русе при специализирана полицейска операция, проведена вчера. Служителите на МВР установили мъжа пред входа на жилищна сграда на бул. "Липник".

При последвалия обиск открили у него няколко кафяви буци и кафяво прахообразно вещество с общо тегло около 17 грама. Той заявил пред полицаите, че веществото е фентанил, съобщават от ОД на МВР.

Мъжът, който има предишни криминални провинения, е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура в Русе.