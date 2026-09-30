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Агресия срещу столетник: Социалните подадоха сигнал в МВР за домашно насилие

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Видео с вербална агресия от млад мъж срещу 101-годишния му дядо предизвика вълна от гневни реакции в социалните мрежи. На шокиращите кадри се чуват заплахи и силен трясък от изхвърлени предмети. Внукът е съдия в Софийския районен съд. Институциите се задействаха – Софийската градска прокуратура проверява случая. Агенцията за социално подпомагане е подала сигнал в звеното за домашно насилие към МВР. А възрастният мъж разказа пред БНТ, че внукът му не му е посягал физически и се е извинил за грубото отношение. Умишлено няма да покажем кадрите с вербалната агресия към възрастния мъж.

Кадрите са заснети преди няколко дни. В апартамент в София млад мъж крещи на по-възрастен, че не може да обядва в кухнята, и го заплашва, че ако го види отново, ще изхвърли всичко с посудата през балкона.

„Няма да обядваш повече тук! Никакъв обяд! Закуска и вечеря. Видя ли те на обяд, изхвърлям барабар с чиниите, с посудата – всичко през балкона. Всичко“, се чува на записа.

101-годишният инженер Белчо Бояджиев живее в апартамент в София със семейството на внука си. Използва една стая. Твърди, че си готви и се храни винаги сам в кухнята. Преди няколко дни нарушил обичайния график, а това ядосало внука му.

Белчо Бояджиев: „Той се сърди, че аз съм заел мястото му, нали, за обяда. В кухнята имаме една маса. Аз съм я заел. Аз бях свършил вече моя обяд, когато той дойде. Туй, че това го ядоса донякъде, но след това му мина всичко.“

Столетникът казва, че във въпросния ден внукът му бил изнервен.

Белчо Бояджиев: „Никой път не ми е... Как ще ми посегне физически? Той изобщо не се доближава до мен. Той се кара. Той се извини след туй. Той не ми се кара постоянно, дето се казва. Иначе си говорим. Помагаме си.“

Внукът на Бояджиев отказа среща с екипа ни. Заради множество запитвания от граждани от Софийския градски съд съобщиха, че мъжът е бил младши съдия там до 1 юли. След това е назначен като съдия в Софийския районен съд. Оттам казаха за БНТ, че по случая е разпоредена вътрешна проверка. От СДВР съобщиха, че полицаи са разговаряли със столетника. Пред тях той е заявил, че няма оплаквания и претенции към никого от семейството и няма да подава жалба.

#Белчо Бояджиев #агресия #столетник

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