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Ремонтът на паметника на връх Шипка: Работи се по цялостен проект за реставрация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 03:20 мин.
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Снимка: БГНЕС
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В ход е дългоочакваният ремонт на Паметника на свободата "Шипка". Първите дейности обаче предизвикаха напрежение в социалните мрежи и около монумента. Причината – демонтиране на стълбището към северния вход и разкъртените камъни около един от най-разпознаваемите символи на България. Паметникът обаче е бил сериозно компрометиран и състоянието му вече е налагало спешна намеса.

Последният цялостен ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка е извършен в началото на 80-те години на миналия век. Повече от 40 години по-късно влагата, тежките атмосферни условия и падащи каменни блокове вече налагат спешна намеса. След направени проверки Министерството на културата дава указания да бъде разработен цялостен проект за консервация и реставрация.

д-р Чавдар Ангелов, директор на НПМ "Шипка-Бузлуджа": "Процесът по изготвянето на проектната документация беше ускорен, след като през април 2020 година три големи каменни блока от югоизточния ъгъл на монумента рухнаха на земята от височина около 12 метра. Впоследствие имахме подобен инцидент на 19 ноември 2024 година. Всъщност паметникът има голяма опасност от неговото наистина загубване, ама не заради реставрация сега или заради преизграждане наново на стълбището, а заради това, че той се руши."

Първите дейности сега обаче предизвикаха напрежение заради демонтирането на стълбището към северния вход.От музея обясняват, че след обработката на каменната зидария ще бъде изграден нов стоманобетонен фундамент със същата форма, а оригиналните облицовъчни части ще бъдат върнати обратно.

д-р Чавдар Ангелов, директор на НПМ "Шипка-Бузлуджа": "Това стълбище трябва да бъде демонтирано – неговите облицовъчни части по определена схема, номерирани, да бъдат демонтирани, подредени са на западната и южната площадка на Паметника на свободата."

д-р Радослав Илиев, историк и експерт по културно наследство: "Никой не знае, че под стълбището сега има насип. Вместо насип, който сляга и създава тоя проблем съответно с нивелацията и устойчивостта, а сега ще бъде изградена стабилна стоманобетонна конструкция."

д-р Чавдар Ангелов, директор на НПМ "Шипка-Бузлуджа": "Паметникът на свободата да продължи да изглежда по начина, по който го познаваме, без да има каквато и да било промяна в неговата визия."

снимки: БГНЕС

Цялата документация по възлагането на реконструкцията на Паметника на свободата от над 1000 страници е публична.

#д-р Чавдар Ангелов # ремонтни дейности #паметник на свободата #паметник на връх Шипка #паметника Шипка

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