Паметникът на Шипка ще бъде реставриран с над 3,1 млн. евро

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 3 151 475 евро за Министерството на културата за обезпечаване на дейности по реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са предназначени за изпълнение на сключен договор за реставрационни и консервационни дейности и строително-монтажни работи по всички части на работния проект за обекта. Предоставянето на финансирането ще осигури необходимите средства за започване на изпълнението на проекта.

Паметникът на свободата на връх Шипка е недвижима културна ценност с национално значение и един от символите на българската държавност, свободата и националната памет. Опазването на обекта е задължение на държавата съгласно Закона за културното наследство и е свързано със съхраняването на националното историческо наследство, посочват от правителствената пресслужба.