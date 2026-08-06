Киев порази две руски рафинерии, най-малко седем души загинаха при руски удари в Украйна

Украински дронове поразиха две петролни рафинерии дълбоко в руска територия. Едната от тях е в Ярославл, на 700 километра от украинската граница.

Рафинерията е сред петте най-големи в страната. Четирима души са ранени. Друга, по-малка рафинерия е била ударена в източната руска република Башкортостан, на над 1300 км от фронтовата линия.

Шестима души загинаха и 13 души са ранени при мащабна руска атака срещу Суми и Балаклия. Двама украинци пострадаха при нападение срещу Запорожие. Един човек загина при руска атака срещу Павлоград, в Днепропетровска област.