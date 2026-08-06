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След повече от седем месеца: Нова фирма поема почистването в столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Край на лятната криза с боклука в София. От утре нов консорциум поема почистването в проблемната Зона 3. Повече от седем месец общината извозваше боклука в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" със собствена техника. Новата фирма ще има два месеца гратисен период, за да започне да изпълнява всичките си задължения, като договорът е за 5 години. С него общината е спестила 2 милиона евро.

Трите столични района - "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" тънеха в боклуци повече от половин година. Подписването на нов договор се бавеше заради съдебни дела. Договорът с консорциума с турско участие "Чиста София" вече е факт и фирмата започва работа утре.

Николай Недялков, зам.-кмет по екология, СО: "От изискуемите минимално 14 камиона има повече, има 17 налични, има още 12 автомобила, които са за другите дейности, за миене, после за зимата за снегопочистване, има метачки, има камиони за едрогабаритни отпадъци, така че готовността откъм техника е налице."

Досега районите разполагаха с ограничена техника и редовно жителите изпращаха сигнали за приливащи контейнери.

"Сто пъти съм подавал сигнал, кметът никаква реакция, ето вижте, обиколете, целия квартал е ей така."

"Кофите са запълнени с боклуци, не са извозени, същото е и в Дианабад, точно до метрото."

По време на кризата с боклука в район Слатина по - рядко ставахме свидетели на препълнени контейнери. Около тях градинките и междублоковите пространства се превърнаха в сметища.

Новата фирма ще трябва да почисти всичко разпиляно, както и поетапно да смени счупените контейнери. Според заместник-кмета по екология, подписният договор за 134 евро на тон, е изгоден за общината. Чака се решение за други две зони - 1 и 7, като за момента ситуацията в централната част е под контрол.

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#Зона 3 #турски консорциум #нов договор за почистване #Столична община #новини в Метрото

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