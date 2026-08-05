Жители на видинското село Гомотарци: Дунавът от година на година става все по-плитък

Дунав край Видин се отдръпва и оставя след себе си все повече суша. Ниското ниво на реката вече се вижда с просто око, а за хората, чийто живот е свързан с нея, промяната е още по-осезаема. В село Гомотарци Дунав е част от ежедневието, но малцина го познават толкова добре, колкото кметът Желязко Станков – бивш капитан, прекарал десетилетия по реката. Днес той наблюдава Дунав не от капитанския мостик, а от брега.

Желязко Станков, кмет на Гомотарци, бивш речен капитан: "Досега толкова да е спаднал Дунавът, не е било. Аз 30 - 40 години съм бил по Дунав, но такова нещо не съм видял. Обикновено сега спира всичко – и корабоплаването, и товарите, които се движат по Дунав, спират. Икономиката със сигурност ще има проблем. Заводите със сигурност ще почувстват този проблем. Корабоплаването също, корабособствениците също."

Рибарите обикновено откриваме край реката – с лодките, мрежите и въдиците. Днес обаче ги намираме на необичайно за тях място – в местната кръчма.

"Ловя отдавна, но това никога не се е случвало. От година на година е все по-лошо. Това, че не можеш да ходиш и не ти влиза нищо, а ти си вложил много пари – в лодка, двигател, мрежи." "Почти не излизаме, защото няма течение. Дунавът е пълен с водорасли и самата риба не може да се оплете в тях, понеже мрежата е пълна с трева." "Прекалено ниско е нивото тази година, щом пресъхнаха и всички кладенци в селото. Вече почти 90% от тях са без вода, малко са останали."

И прогнозата на кмета не е оптимистична.

Желязко Станков, кмет на Гомотарци, бивш речен капитан: "Климатът вече се променя, температурите се вдигат, така че очакват много лоши времена за Дунав."

За хората край Дунав днешната гледка е предупреждение, че промяната вече е тук.