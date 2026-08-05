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Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Колата на ръководител на руски завод за производство на дронове беше взривена, той е ранен

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Ръководител на руски завод за дронове е бил ранен, а шофьорът му е загинал при експлозия на колата им в района на Екатеринбург, съобщава източник на "Комерсант". Новината идва след поредни тежки руски удари срещу Киев и областта с поне 17 жертви и 45 ранени. Наличието на ракети прихващачи щеше да спаси живота на загиналите, заяви президентът Володимир Зеленски.

Еврокомисията обяви, че предоставя милиард и половина евро, генерирани от замразените руски активи, в подкрепа на Украйна.

След поредните руски удари срещу Украйна френският президент Еманюел Макрон осъди като "неприемлива" "политиката на терор", провеждана от Москва. Той увери, че Украйна и нейните съюзници няма да отстъпят "нито пред умората, нито пред действията за сплашване".

Украинската армия е свалила около 90 процента от общо 115 руски дрона, изстреляни срещу Киев, но нито балистична или крилата ракета. През последните дни президентът Зеленски призовава за доставки на ракети прехващачи за системите "Пейтриът". Според него доставките през тази година са три пъти по-малко спрямо 2025 г.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По света има налични ракети за "Пейтриът". Важно е нашите партньори да вземат политическо решение за доставка на необходимите количества. Съединените щати знаят от какво се нуждаем. Европа също знае. Противобалистичните ракети са предназначени за защита на хората."

Русия обяви, че през нощта са били поразени седем логистични центрове в Украйна, използвани за военни цели. Украйна съобщава за осем жертви само на гара в киевското предградие Бровари. Най-голямата украинска верига за строителни материали и стоки за дома говори за два поразени склада и завод. Верига за хранителни стоки съобщава за смъртта на шестима свои служители и опожаряване на два центъра за дистрибуция. Правителството свиква спешно заседание с представители на бизнеса по мерки за гарантиране на логистиката и търговията.

Иван, шофьор на камион, гражданин на Молдова: "Казаха ни, че ще натоварим в осем сутринта. Върнахме се в камионите за почивка. След двайсетина минути имаше мощна експлозия. Успяхме да се измъкнем навреме. Опитахме се да спасим камиона, но огънят беше твърде силен. Всичко изгоря- документи, пари и личните ни вещи."

В опит да пренесе войната в Русия, Украйна атакува пореден логистичен център на руската компания за онлайн търговия "Уайлдберис", този път в Тулска област, откъдето се съобщава за един ранен.

След появата на видеозапис на цивилен украинец, преследван от дрон в Херсонска област, Володимир Зеленски, заяви, че руските войници се забавляват като убиват и тормозят хора. След експлозия на дрона жертвата е с рани от шрапнели и мозъчно сътресение.

"Светът трябва да види това", написа украинският лидер. Външният министър Андрий Сибиха определи заснетото като "варварско военно престъпление".

#поне 18 жертви #атака с балистични ракети #Русия #Украйна

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