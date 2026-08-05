Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски

Сметната палата взе решение да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, народен представител в 49-ото, 50-ото 51-вото и 52-рото Народно събрание и в това му качество – лице, заемащо публична длъжност, съобщиха от палатата.

Решението е след подаден на 31 юли 2026 г. сигнал от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.

Проверката ще обхване тригодишен период назад, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, допълват от Сметната палата.

Срокът за извършване на проверката е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен, след което се взема мотивирано решение за наличие или липса на конфликт на интереси.

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението.

Конфликт на интереси може да бъде установен, ако са изпълнени едновременно три условия – лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице.