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Четири месеца след тежка травма: 15-годишен борец вече ходи сам и се възстановява успешно

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чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков с младата спортна надежда
Снимка: Пирогов
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15-годишният състезател по борба, който през април получи тежка травма на гръбначния стълб по време на състезание и остана с парализа на четирите крайника, вече се придвижва самостоятелно и е независим в ежедневните си дейности. Това съобщиха от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където момчето е било на контролен преглед четири месеца след инцидента.

Според неврохирурзите следоперативният период протича отлично, а възстановяването надминава първоначалните очаквания предвид изключително тежката клинична картина и неблагоприятната прогноза. Лекарите отчитат значително подобрение на неврологичния дефицит, като продължава работата за възстановяване на фините движения, силата и бързината.

„Днес виждаме впечатляващ напредък в състоянието му. Пътят не е лесен, но постигнатите резултати са наистина отлични и ни дават основание да вярваме, и да бъдем оптимисти. Преди точно четири месеца се борехме за живота му и изходът не беше никак ясен. Днес говорим за чудесни резултати, много добро възстановяване и много добра перспектива. Сега нашата цел е да му помогнем да възстанови и качествата си на спортист отпреди инцидента. Работата с него продължава“, заяви началникът на Клиниката по неврохирургия в „Пирогов“ чл.-кор. проф. Николай Габровски.

На 4 април, по време на състезание на Лазаровден, момчето беше прието по спешност в болницата с фрактура-луксация в шийния отдел на гръбначния стълб, тежък неврологичен дефицит и квадриплегия. Екипът на проф. Габровски и д-р Петър Илков извърши сложна триизтапна операция с използване на съвременна апаратура, за да бъдат декомпресирани гръбначният мозък, възстановена анатомията на гръбначния стълб и осигурена стабилност на засегнатия сегмент.

След интервенцията пациентът е лекуван повече от 20 дни в неврореанимация, където мултидисциплинарен екип полага денонощни грижи за стабилизирането му и ограничаването на последствията от тежката травма.

Семейството на момчето споделя, че е изключително гордо с неговата воля, дисциплина и непримирим спортен дух, които всеки ден го водят напред по пътя към възстановяването. Близките му изразяват искрената си благодарност към всички медицински специалисти, участвали в лечението, и споделят, че днес осъзнават колко високо е нивото на българската спешна медицина и на лекарите в страната.

#млад спортист # „Пирогов“ #сложна операция

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