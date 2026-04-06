На Лазаровден лекари в "Пирогов" спасиха млад спортист

Екипът на проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков извърши животоспасяваща операция на 15-годишен състезател по борба в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" на Лазаровден, след тежък инцидент по време на състезание. Момчето е с фрактура-луксация на шийните прешлени и неврологичен дефицит, но след високоспециализираната интервенция е стабилизирано и показва признаци на подобрение.

15-годишното момче е транспортирано в неврохирургията на "Пирогов" след тежък инцидент по време на състезание по борба. Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го прехвърля през гръб и при падането 15-годишният състезател пада върху главата си и чупи шията си.

В университетската спешна болница "Пирогов" той пристига с тежка травма на шийните прешлени.

Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. За да го оперират по спешност идват началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Те провеждат високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в неврореанимацията на "Пирогов", в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно.