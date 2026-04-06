БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На Лазаровден лекари в "Пирогов" спасиха млад спортист

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

Спешна операция спаси 15-годишен борец след тежка травма на врата

пострадал пожара свобода транспортиран пирогов
Слушай новината

Екипът на проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков извърши животоспасяваща операция на 15-годишен състезател по борба в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" на Лазаровден, след тежък инцидент по време на състезание. Момчето е с фрактура-луксация на шийните прешлени и неврологичен дефицит, но след високоспециализираната интервенция е стабилизирано и показва признаци на подобрение.

15-годишното момче е транспортирано в неврохирургията на "Пирогов" след тежък инцидент по време на състезание по борба. Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го прехвърля през гръб и при падането 15-годишният състезател пада върху главата си и чупи шията си.
В университетската спешна болница "Пирогов" той пристига с тежка травма на шийните прешлени.

Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. За да го оперират по спешност идват началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Те провеждат високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в неврореанимацията на "Пирогов", в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно.

#болница "Пирогов" #Спешна операция

Последвайте ни

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
2
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
4
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
5
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
6
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
5
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Здраве

Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София
Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София
Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили? Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили?
Чете се за: 11:50 мин.
Над 70 са случаите на морбили в страната Над 70 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 03:55 мин.
Между 1 и 3 месеца ще отнеме получаването на разрешително за новата Детска болница в Бургас Между 1 и 3 месеца ще отнеме получаването на разрешително за новата Детска болница в Бургас
13536
Чете се за: 01:30 мин.
Здравните медиатори вече ще могат да работят и в болниците Здравните медиатори вече ще могат да работят и в болниците
Чете се за: 01:10 мин.
14 нови случая на заболели от морбили само в първите дни на април 14 нови случая на заболели от морбили само в първите дни на април
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Спомен за големия Михаил Белчев
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната
Чете се за: 03:00 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След опита за саботаж на "Турски поток": Сръбските власти...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Как българските шофьори доказват в чужбина, че са минали технически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гърция отпуска по 50 евро на домакинствата за зареждане с гориво
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ