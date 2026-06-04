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Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия и Черна гора

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия и Черна гора
Снимка: БТА
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Сръбските специални служби са посъветвали президента Александър Вучич да не пътува до Черна гора за утрешната среща на върха Евпропейски съюз – Западни Балкани. Причината е риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия и Черна гора.

По-рано беше съобщено, че властите в Подгорица са върнали самолет с 87 сърби, които са били определени като риск за сигурността на международния форум. Според черногорски медии полицията е конфискувала два автобуса, които е трябвало да транспортират сърбите. От снощи Сърбия затегна контрола на границата си с Черна гора и затруднява преминаването на черногорски граждани.

Отношенията между двете страни се обтегнаха заради връзките на Подгорица с Косово, намесата на Белград във вътрешната политика на Черна гора и разлики в подходите към Русия. Самият Вучич обяви, че няма да отмени участието си в срещата на върха.

Александър Вучич – президент на Сърбия: "Отивам в Черна гора и мисля, че е много важно да представя там Сърбия. Ще отида и ще кажа всичко за тези игрички, в които Сърбия е представяна като "малка Русия", а те - като страдащите балтийски държави, вечно заплашвани от нас. Ще говоря по тези въпроси, но в Черна гора. Не се страхувам да говоря истината и затова трябва да го направя там.

#президент на Сърбия #Вучич #Черна гора #Александър Вучич

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