Сръбските специални служби са посъветвали президента Александър Вучич да не пътува до Черна гора за утрешната среща на върха Евпропейски съюз – Западни Балкани. Причината е риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия и Черна гора.

По-рано беше съобщено, че властите в Подгорица са върнали самолет с 87 сърби, които са били определени като риск за сигурността на международния форум. Според черногорски медии полицията е конфискувала два автобуса, които е трябвало да транспортират сърбите. От снощи Сърбия затегна контрола на границата си с Черна гора и затруднява преминаването на черногорски граждани.

Отношенията между двете страни се обтегнаха заради връзките на Подгорица с Косово, намесата на Белград във вътрешната политика на Черна гора и разлики в подходите към Русия. Самият Вучич обяви, че няма да отмени участието си в срещата на върха.