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Европа в пламъци: Продължава борбата с пожарите в Гърция, Испания и Нидерландия

Христо Ценов от Христо Ценов
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европа пламъци продължава борбата пожарите гърция испания нидерландия
Снимка: БТА
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Пети пореден ден гръцките пожарникари са на терен в борба с огнената стихия. Най-сериозно е положението в Атика, на около 40 км западно от столицата. Огнената стихия стигна и до Нидерландия, където подобни явления са рядкост.

След множество евакуации, 5-дневна борба с огъня и две жертви на сблъсък на пожарни хеликоптери, жителите на село Псата в Атика са съкрушени. Горите наоколо са почти изцяло унищожени, а много къщи изгоряха до основи.

Аимилиос Иоанидис, жител на Псата: "Това ще го гледам в следващите 10 години. 10 години ще гледам тези мъртви поля. Разбирате ли, душата ми гори. Къщата ми може и да е спасена, но душата ми гори когато гледам това. И се случи от нищото. Имаше пет малки огнища, а ги оставиха да станат на такъв пожар."

Част от горските пожари са овладени, но жаравите може мигновено да се разпалят при силен порив на вятъра, коментират местните огнеборци. Пожарните хеликоптери и самолети до скоро не можеха да се включат заради въздушни течения от Егейско море, но днес участват активно в гасенето. Най-малко 400 пожарникари и 21 самолета са на терен. Местните в Атика се опасяват, че това означава краят на туристическия сезон за тях.

Алексис Русис, собственик на бизнес: "Щетите са огромни. В разгара на лятото сме и не знам какво ще се случи когато това свърши. Много хора работят за мен и се надяват да се върнат и да продължат като преди. Но няма да е лесно. Хората ще мислят, че всичко е изгоряло, а не е така."

Испания и Франция също са в плен на огнената стихия, но ситуацията там се нормализира през уикенда. Нов пожар се разрази късно снощи и в нидерландската провинция Лимбург. Над 100 хектара са засегнати, евакуирани са къмпингуващи. Големи горски пожари са сравнително рядко явление в страната. Огненото бедствие идва след периоди на рекордни жеги и липса на дъждове, което според учените е подпомогнато от човешкото влияние върху климата.

снимки: БТА

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