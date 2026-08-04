Нахапаното дете от домашно куче в казанлъшкото село Кънчево може да загуби зрението на едното си око

Има опасност 6-годишното момиченце, нахапано от домашно куче в казанлъшкото село Кънчево, да загуби зрението на едното си око. Детето е в стабилно състояние и е настанено за лечение в Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, където му предстоят поредица от хирургични интервенции. Бащата на детето отказа коментар. Районната прокуратура в Стара Загора образува досъдебно производство за причиняване на тежка телесна повреда поради неполагане на достатъчно грижи за кучето.

Детето беше тежко ранено, след като отишло на гости заедно с баща си в дома на собственика на животното. При влизането в двора кучето се нахвърлило върху него и му нанесло тежки наранявания в областта на главата.

Сигналът за инцидента е подал собственикът на кучето. Според него режимът за отглеждане на кучето е спазван, но комшиите са влезли в двора, докато вратата на заграждението е била отворена.

Иван Желев, собственик на кучето: "Отглеждаме го както трябва, има си заграждение."

След оказана спешна медицинска помощ момиченцето беше транспортирано в Пловдив, където лекарите продължават борбата за живота и зрението му. Оказва се обаче, че това не е първият случай, в който същото куче напада дете.

Стойно Стойнов – кмет на с. Кънчево: "Аз официални сигнали не съм получавал за агресия от това куче, но някъде преди 3–4 години имаше инцидент с дете, момиченце малко, което беше хапано на улицата от също това куче."

Баба Айше и днес помни деня, в който преди 3 години кучето нападнало внучката ѝ. По думите ѝ всичко тогава се случило за секунди, а собственикът трудно успял да откъсне животното.

Айше: "Отива да взема безалкохолно и кучето, както идва, и се обръща натам. И веднага усещам, почна да вика детето: ооо, и момченцето и той отиде да го отърве. Дето кучето си е негово, собственика. И ей тука е хапано, ей тука и ръката, малко."

Днес, години след нападението, 17-годишното вече момиче живее с трайно увреждане на едната ръка. Заради скъсано сухожилие тя не може да движи пръстите си нормално.

Айше: "Е тука, ей тъй ръчичката ѝ свита. Свита ръчичката, ей тука."

От Районната прокуратура в Стара Загора съобщиха, че работата по случая с нахапаното 6-годишно момиченце продължава. Предстоят експертизи, разпити на свидетели и изясняване на всички обстоятелства около инцидента.