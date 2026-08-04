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Прокуратурата разследва случая с нахапаното от куче дете в село Кънчево

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прокуратурата разследва случая нахапаното куче дете село кънчево
Снимка: Снимката е илюстративна
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Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай на тежка телесна повреда, причинена на шестгодишно момиче, нападнато от куче в казанлъшкото село Кънчево.

Досъдебното производство е образувано за това, че на 3 август в двор на къща не са били положени достатъчно грижи за куче от породата „Кане корсо“, което е било под надзора на собственика си. В резултат на това животното е нападнало и причинило тежки наранявания на детето.

По данни на Областната дирекция на МВР в Стара Загора сигналът е подаден на телефон 112 в 17.49 часа от 31-годишния собственик на кучето. При проверката е установено, че около 17.30 часа 60-годишен мъж и шестгодишната му дъщеря са отишли на гости в дома на 70-годишния баща на подателя на сигнала. При влизането им в двора кучето, което е било пуснато свободно, нападнало и нахапало детето.

Момичето е било транспортирано първоначално в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, а след това е настанено за лечение в болница в Пловдив. Детето е с наранявания в областта на главата. От УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив съобщиха, че състоянието му е стабилно.

По случая са извършени оглед на местопроизшествието и първоначални действия по разследването. Предстои назначаването на експертизи и разпити на свидетели, както и изискване на документи за собствеността, регистрацията и отглеждането на кучето. Ще бъдат изяснени и грижите, полагани за животното, с цел да се установят всички факти и обстоятелства около инцидента.

#нападение от куче #нахапано дете #Районна прокуратура

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