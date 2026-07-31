Министърът на отбраната отрече България да води преговори с Полша за закупуване на изтребители МиГ-29

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече България да води преговори с Полша за закупуване на изтребители МиГ-29 на днешния парламентарен контрол.

През седмицата на заседание на ресорната комисия той заяви, че от 2021-ва не сме доставяли резервни части за нашите изтребители и се търсят варианти за обезпечаването им.